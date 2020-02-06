Otomobilin motor kısmında 1 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobilin motor kısmında 1 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Otomobilin motor kısmında 1 kilogram esrar ele geçirildi

6 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir otomobilin motor kısmında 1 kilogram esrar bulundu.

Otomobilin motor kısmında 1 kilogram esrar ele geçirildi, System.String[]

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir otomobilin motor kısmında 1 kilogram esrar bulundu.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu satılması ve sağlanmasının önlenmesine yönelik çalışma yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) de desteğiyle bir süredir takip edilen ve plakası belirtilmeyen otomobili Altındağ Mahallesi yakınlarında durdurdu.

Araçta yapılan aramada, uyuşturucu kullanımında yararlanılan alüminyum folyo bulundu. Bunun üzerine aramalarını derinleştiren ekipler, aracın motor kısmında iki ayrı poşette toplam 1 kilogram esrar ile "sallama" tabir edilen bıçak ele geçirdi.

Araçtaki A.Ç. (26), H.N.S. (24) ve A.Ç. (20) gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Gaziantep, Nizip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:18 Kaynak: AA
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