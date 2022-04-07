Otomobilin motor kısmında doğuran kedi ve yavrusu sıkıştığı yerden kurtarıldı - Son Dakika
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Otomobilin motor kısmında doğuran kedi ve yavrusu sıkıştığı yerden kurtarıldı

07.04.2022 10:40

Bursa'da bir otomobilin motor kısmında doğum yapan kedi, uzun çabalar sonucunda yavrusuyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Bursa'da bir otomobilin motor kısmında doğum yapan kedi, uzun çabalar sonucunda yavrusuyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'nde oturan H.Z, aracından kedi sesi gelmesi üzerine motor kaputunu açtı.

Kedinin sadece ayaklarını görebilen H.Z, Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinden destek istedi.

Adrese gelen itfaiye ekibi, sıkıştığı yerde doğum yaptığı belirlenen kedinin yavrusunu yaklaşık bir saatlik çalışmayla bulunduğu yerden çıkardı. Ekipler, sıkışan anneyi kurtaramayınca otomobil tamircisi çağırıldı.

Tamirci Murat Paşa, itfaiye ekiplerinin de desteğiyle aracın bazı parçalarını sökerek yavrusundan 2 saat sonra annenin bulunduğu yerden çıkmasını sağladı.

Paşa, anne kedinin triger kayışlarının arasına sıkıştığını belirterek, yaralı kedinin kurtulmasıyla kaçtığını söyledi.

Aracın sahibi H.Z, haber verilen Nilüfer Belediyesi veteriner ekipleri gelene kadar yavruyu, diğer hayvanların zarar vermemesi için evine götürdü.

Otomobilin motor kısmında doğuran kedi ve yavrusu sıkıştığı yerden kurtarıldı
Otomobilin motor kısmında doğuran kedi ve yavrusu sıkıştığı yerden kurtarıldı
Otomobilin motor kısmında doğuran kedi ve yavrusu sıkıştığı yerden kurtarıldı
Otomobilin motor kısmında doğuran kedi ve yavrusu sıkıştığı yerden kurtarıldı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otomobilin motor kısmında doğuran kedi ve yavrusu sıkıştığı yerden kurtarıldı - Son Dakika


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