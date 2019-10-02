Son Dakika Haberleri: Otomobilin motor kısmında sıkışan kedi kurtarıldı
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Otomobilin motor kısmında sıkışan kedi kurtarıldı

1 saat önce

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde otomobilin motor kısmında sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Otomobilin motor kısmında sıkışan kedi kurtarıldı, System.String[]
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde otomobilin motor kısmında sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Nusaybin ilçesi Zeynel Abidin Mahallesi'nde park halindeki otomobilinin yanına gelen sürücü, motor kısmından gelen kedi sesini duydu. İsmi öğrenilemeyen sürücü, kendi imkanlarıyla kediyi kurtaramayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmayla kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.


Nusaybin, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:14 Kaynak: DHA
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