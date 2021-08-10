Otomobilin motor kısmında sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin motor kısmında sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Kayabaşı Mahallesi'nde park halindeki 60 NS 193 plakalı otomobilden kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, araç sahibi Süleyman Kaya'ya telefonla durumu bildirdi.
Aracının yanına gelen Kaya, motor kısmında sıkışan kediyi tüm uğraşlarına rağmen çıkaramadı.
Daha sonra Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi.
Ekiplerin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu buradan çıkarılan kedi, muayene için
Niksar Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne götürüldü.
Kaynak: AA
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