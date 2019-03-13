Son Dakika Haberleri: Otomobilin Motor Kısmında Uyuşturucu Ele Geçirildi

Otomobilin Motor Kısmında Uyuşturucu Ele Geçirildi

1 saat önce

Kütahya'da, durdurulan bir otomobilin motor kısmına gizlenmiş 1 kilogram skunk ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Otomobilin Motor Kısmında Uyuşturucu Ele Geçirildi, System.String[]
Kütahya'da, durdurulan bir otomobilin motor kısmına gizlenmiş 1 kilogram skunk ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente il dışından uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine başlatılan çalışma kapsamında, şüpheli otomobili Atatürk Bulvarı'nda durdurdu.Araçta yapılan aramada, motor kısmına gizlenmiş halde 1 kilogram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.U. ve M.A.'nın, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan kayıtlarının olduğu öğrenildi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:27 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Atatürk Bulvarı, Kütahya, 3. Sayfa
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