Son Dakika Haberleri: Otomobilin motor kısmından 30 santimlik kertenkele çıktı
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Otomobilin motor kısmından 30 santimlik kertenkele çıktı

1 saat önce

DÜZCE'de, otomobilin motor kısmına giren, 30 santimetre uzunluğundaki kertenkele, itfaiye görevlilerince alınarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Otomobilin motor kısmından 30 santimlik kertenkele çıktı, System.String[]
DÜZCE'de, otomobilin motor kısmına giren, 30 santimetre uzunluğundaki kertenkele, itfaiye görevlilerince alınarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Veterinerin kontrolünün ardından kertenkele, doğaya salındı.
Kültür Mahallesi sakinlerinden biri, sabah işine gitmek için otomobiline bindiğinde, motor kısmından gelen sesleri duydu. Motor kapağını açan kişi, kertenkeleyle karşılaşınca durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, kertenkeleyi alarak, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. 30 santimetre uzunluğundaki kertenkele, veterinerin kontrollerinin ardından doğaya salındı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden yetkililer, kertenkelenin Düzce'de sıkça rastlanan cins olduğunu; ancak doğada yaşadığı için gelişiminin diğer kertenkelelere göre daha fazla olduğunu belirtti.


- Zce
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:58 Kaynak: DHA
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