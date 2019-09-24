Son Dakika Haberleri: Otomobilin motor kısmından uyuşturucu çıktı
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Otomobilin motor kısmından uyuşturucu çıktı

1 saat önce

Bursa'da düzenlenen operasyonda, bir otomobilin kaputunun altına gizlenmiş 1 kilo 300 gram metamfetamin bulundu.

Otomobilin motor kısmından uyuşturucu çıktı, System.String[]

Bursa'da düzenlenen operasyonda, bir otomobilin kaputunun altına gizlenmiş 1 kilo 300 gram metamfetamin bulundu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.D, M.A, M.G ve

E.S'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen polis, zanlılara ait bir adrese operasyon düzenledi.

Şüphelilere ait otomobilde özel eğitimli narkotik köpeğiyle arama yapan ekipler, aracın kaputunun altına gizlenmiş 1 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Narkotik, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:14 Kaynak: AA
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