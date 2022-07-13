OTOMOBİLİN MOTORU YANDI - Son Dakika
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OTOMOBİLİN MOTORU YANDI

13.07.2022 18:55

ZONGULDAK'ta, otomobilin motor kısmı çıkan yangında yandı.

ZONGULDAK'ta, otomobilin motor kısmı çıkan yangında yandı. Sürücü ve 3 çocuk araçtan çıkarak kurtuldu.

Olay, öğle saatlerinde Uzunmehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Ankara'dan tatile gelen Soner Şahin (35), oğlu ve iki yeğeniyle birlikte denize gitti. Denizden eve dönüş yolunda duman kokusu alan Şahin, 06 DR 3590 plakalı otomobili durdurarak çocukları dışarı çıkardı. Haber verilmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Çocuklar büyük panik yaşarken, annelerini arayarak iyi olduklarını görüntülü konuşma yaparak anlattı. Olay yerinden geçen vatandaşlar ise çocuklara yardımcı oldu. Yangınla ilgili tutanak tutuldu.

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Kaynak: DHA

Ankara, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OTOMOBİLİN MOTORU YANDI - Son Dakika

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