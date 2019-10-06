Otomobilin motoruna giren 3 kirpi telef oldu

Antalya'da bir otomobilin motor kısmına giren 3 kirpi telef oldu.



Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde yaşayan emekli 60 yaşındaki S.U., uzun zamandır kullanmadığı aracıyla pazar alışverişine çıktı. Yaklaşık 5 kilometre yol alan S.U.'nun 07 AAH 418 plakalı otomobilinin motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı. Hemen aracını sağa çeken S.U., kaputu açarak yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından, bir süre sonra aracın motor kısmından yere biri 2'si yavru olmak üzere 3 kirpi düştü.



Gördüğü manzara karşısında büyük üzüntü yaşayan S.U., " Yıllardır ara ara kullanırım ilk kez böyle bir şey geldi. Hem aracımın zarar gördüğüne hem de 3 canlının telef olmasına üzüldüm. Akşam korunmak amaçlı girdikleri aracımın motor bölümünde ihtimalen kayış bölümlerine sıkışarak yangın çıkmasına neden oldular. Aracım bir şekilde yapılır ama kirpiler telef olmasaydı" dedi. - ANTALYA