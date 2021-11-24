Otomobilin motor bölümüne giren yavru kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

ANTALYA'da otomobilin motor bölümüne giren yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi Pınarbaşı Caddesi'nde, işe gitmek için otomobiline binen Murat Akbıyık, seyir halindeyken kedi sesi duyunca aracını durdurup itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, otomobilin kaputunu açarak motor bölümüne giren yavru kediyi çıkardı. Kedi, parka kaçarak uzaklaştı. İtfaiye ekiplerine teşekkür eden Murat Akbıyık, "Hareket edince kedi sesi geldiğini fark edip, hemen durdum. Kendim çıkarmaya çalıştım, başarılı olamayınca ekiplere bilgi verdim. Şansımız varmış ki hemen çıktı" diye konuştu. Akbıyık, mahallesinde bulunan kediler için yuva yaptıracağını da söyledi.