Otomobilin motoruna giren yılan kafasından tutularak çıkarıldı! - Son Dakika

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir personelin otomobilinin motor kısmına yılan girdi. Aracını temizlemek için motor kaputunu açtığında yılanı fark eden otomobil sahibi yılan çıkartması için itfaiye ekiplerine bilgi verdi. İtfaiye ekipleri yılanı gizlendiği yerden çıkartmak istedi ancak başarılı olamadı.

YILANI ELLE YAKALADIĞI BİLİNEN VATANDAŞLARA HABER VERİLDİ

Bunun üzerine ilçede yılanları çıplak elle yakaladığı bilinen Cuma Uzun ve Yunus Ede'ye bilgi verildi. Otomobilin motor kaputunu açan Uzun ve Ede, yılanı gizlendiği yerden çıkartmak için çalışma başlattı.

DOĞAYA BIRAKILDI

Yunus Ede, yılanı kafasından tutarak gizlendiği yerden çekerek çıkarttı. Yaklaşık yarım metre uzunluğunda ki yılan zarar görmeden çıkartılarak bidona koyuldu. Yılan daha sonra doğaya salındı.