Son Dakika Haberleri: Otomobilin motoruna giren yılanı itfaiye çıkardı
Son Dakika Güncel Otomobilin motoruna giren yılanı itfaiye çıkardı

Otomobilin motoruna giren yılanı itfaiye çıkardı

1 saat önce

Isparta'da bir otomobilin motor kısmına giren yılan, itfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışmasının ardından çıkarıldı.

Otomobilin motoruna giren yılanı itfaiye çıkardı, System.String[]

Isparta'da bir otomobilin motor kısmına giren yılan, itfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışmasının ardından çıkarıldı.


Bahçelievler Mahallesi'nde Mehmet Acer'e ait 26 BJ 749 plakalı park halindeki bir otomobilin motor kısmına yılan girdiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


İhbar üzerine olay yerine gelen Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kriko ve yılan yakalama aparatı kullanarak bir saat süren çalışmanın ardından yılanı bulunduğu yerden çıkardı.

Yılan, yeniden doğaya bırakıldı.

Bahçelievler Mahallesi, Isparta, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:10 Kaynak: AA
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