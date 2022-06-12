Otomobilin motoruna giren yılanı itfaiye çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobilin motoruna giren yılanı itfaiye çıkardı

12.06.2022 14:02
Otomobilin motoruna giren yılanı itfaiye çıkardı

Bolu'da otomobilin motor kısmına giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğal ortamına salındı.

Bolu'da otomobilin motor kısmına giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğal ortamına salındı.

Edinilen bilgiye göre, Seyit Mahallesi Okul Sokak2ta yaşayan Barış Şahan isimli vatandaş, aracının motor kısmından ses geldiğini fark etti. Otomobilin kaputunu açan Şahan, yılanın motora dolandığını gördü.

Şahan'ın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yılanı bulunduğu yerde yakalayarak araçtan çıkardıktan sonra doğal yaşam alanına bıraktı. - BOLU

YORUMLAR
500
Bolu'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı Bolu'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı Tersanede Liberya bayraklı gemide çıkan yangın söndürüldü Tersanede Liberya bayraklı gemide çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: İHA

İtfaiye, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin motoruna giren yılanı itfaiye çıkardı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:32 Arkadaşları tarafından "şaka olsun" diyerek baraj gölüne atılan 16 yaşındaki Rukiye boğularak hayatını kaybetti
14:28 Görenler "Bu kadarına da pes!" dedi! Alkol alan adam cadde ortasına uzanıp trafiği kilitledi
14:23 Anketlere göre seçimde Recep Tayyip Erdoğan'ı geçebilecek tek isim Mansur Yavaş
14:18 Galatasaray'da yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek'in ilk hedefi Fatih Terim!
14:05 Serel Yereli'nin cesur paylaşımları sürüyor! Görenler "Altında bir şey yok mu?" dedi
14:02 Eski Bakan Erdoğan Bayraktar'dan 17-25 Aralık açıklaması: Benim için kamuoyu vicdanında aklanmak önemli, içim rahat
13:34 Yıllar geçti ama Venezuela halkı unutmadı! Darbe girişiminde bulunan muhalif lider Guaido gittiği restorandan yaka paça kovuldu
13:28 Oyuncu Ece Özdikici'nin fotoğrafları sosyal medyayı salladı! Pozlarını "Havalı fotoğraflarım çekildi" diyerek paylaştı
13:21 Beşiktaş'ın genç yeteneklerine teklif yağıyor! Rıdvan'dan sonra Ersin'e de Avrupa'dan talip çıktı
13:17 İtalya'da yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden 4 Türk vatandaşının son anları ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 14:49:08. #1.13#
SON DAKİKA: Otomobilin motoruna giren yılanı itfaiye çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement