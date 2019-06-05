Son Dakika Haberleri: Otomobilin motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Son Dakika Güncel Haber

Otomobilin motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

40 dakika önce

KIRIKKALE'de, bir otomobilin motor kısmına girerek sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Otomobilin motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı, System.String[]
KIRIKKALE'de, bir otomobilin motor kısmına girerek sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kaletepe Mahallesi Deli Osman Cami civarında park halinde bulunan otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ismi öğrenilmeyen otomobil sahibine ulaşamadı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, yaklaşık 45 dakika süren çalışmanın ardından kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Kedi, ekipler tarafından doğal yaşamına bırakılırken, mahalle sakinleri de itfaiye ekiplerine teşekkür etti.


- Kırıkkale
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 08:04 Kaynak: DHA
Kaletepe, Kırıkkale, İtfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Keskin Belediye Başkanı AK Partili Dede Yıldırım, mazbatasını aldı Midibüs ile demir korkulukların arasında kalıp, ağır yaralandı Otobüsün çarptığı adam bariyerlerde sıkıştı Deniz Akkaya, annesinin cenazesinde Binali Yıldırım'a tepki gösterilmesiyle ilgili açıklama yaptı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 20:44:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobilin motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]