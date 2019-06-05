Otomobilin motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
40 dakika önce
KIRIKKALE'de, bir otomobilin motor kısmına girerek sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 08:04 Kaynak: DHA
KIRIKKALE'de, bir otomobilin motor kısmına girerek sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaletepe
Mahallesi Deli Osman Cami civarında park halinde bulunan otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ismi öğrenilmeyen otomobil sahibine ulaşamadı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, yaklaşık 45 dakika süren çalışmanın ardından kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Kedi, ekipler tarafından doğal yaşamına bırakılırken, mahalle sakinleri de itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
- Kırıkkale
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