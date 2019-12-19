Otomobilin motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobilin motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Otomobilin motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

7 saat önce

KİLİS'te, park halindeki aracın motoruna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekibince kurtarıldı.

Otomobilin motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı, System.String[]

KİLİS'te, park halindeki aracın motoruna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekibince kurtarıldı.

Aşıt Mahallesi Abidin Ağa Caddesi üzerinde park halindeki otomobilin motor kısmından kedi sesi duyan belediyeye bağlı konakta çalışanlar, harekete geçti. İlk olarak park halindeki otomobilin sahibine ulaşıldı. Sahibi ile çevredekilerin uğraşlarına rağmen kedi sıkıştığı yerden çıkarılamayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye erlerinin çalışmasının ardından kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. Belediyeye ait konak görevlileri, kurtarılan kediye et ve süt verip, itfaiye erlerine teşekkür etti.


İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:52 Kaynak: DHA
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