Otomobilin motoruna sıkışan kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Otomobilin motoruna sıkışan kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı

HATAY - Hatay'ın Samandağ İlçesinde otomobilin motor kısmına giren yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Atatürk Mahallesinde meydana geldi.Hastane caddesi üzerinde park halinde bulunan, otomobilden vatandaşlar kedi sesi geldiğini fark etti.

Otomobilin motor kısmından gelen kedi sesi kesilmeyince, vatandaşlar durumu Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 20 dakika boyunca kediyi çıkarmak için uğraşan ekipler, kediyi olduğu yerden çıkarttı.

Vatandaşlar İtfaye ekiplerine alkışlar ile teşekkür etti.