Son Dakika Haberleri: Otomobilin motoruna sıkışan kediyi itfaiye çıkardı
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Otomobilin motoruna sıkışan kediyi itfaiye çıkardı

18 dakika önce

Burhaniye ilçesinde, Otomobilin motoruna sıkışan kedi yavrusunu itfaiye çıkardı.

Otomobilin motoruna sıkışan kediyi itfaiye çıkardı, System.String[]
Burhaniye ilçesinde, Otomobilin motoruna sıkışan kedi yavrusunu itfaiye çıkardı. Yara almayan kedi yavrusu doğal ortama salındı.

Ören Mahallesi İsmail Kızıklı Caddesindeki Belediye Otoparkındaki 34 NT 2188 plakalı otomobilin motorundan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, kediyi çıkarmakta başarılı olamayınca itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye, kısa sürede kedi yavrusunu çıkarmayı başardı. Yara almadığı anlaşılan kedi yavrusu doğal ortama salınırken, vatandaşlar itfaiye görevlilerine teşekkür etti. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 06:56 Kaynak: İHA
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