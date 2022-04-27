Otomobilin motoruna sıkışan yavru kedileri itfaiyeciler kurtardı - Son Dakika

KAYSERİ'de, otomobilin motor kısmına sıkışan 3 yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde meydana geldi. Evine gitmek için park halindeki otomobiline binen sürücü, aracı çalıştıracağı sırada kedi sesleri duydu. Otomobilin kaputunu açarak kontrol eden sürücü, motor kısmına sıkışan 3 yavru kediyi buldu. Araç sahibinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, 15 dakika süren çalışmanın ardından kedileri kurtardı. Kediler, hayvan barınağa götürüldü.