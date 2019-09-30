Son Dakika Haberleri: Otomobilin motoruna sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı
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Otomobilin motoruna sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı

2 saat önce

Van'da girdiği aracın motor bölümüne sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Otomobilin motoruna sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı, System.String[]

Van'da girdiği aracın motor bölümüne sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, ismini öğrenilemeyen sürücü, Van'dan Erciş istikametine seyir halindeyken duyduğu sesler üzerine aracını yolun kenarına çekti. Aracın motor bölümünden köpek sesi geldiğini duyan sürücü, bir petrol istasyonuna giderek sıkışan yavru köpeği kendi imkanları ile kurtaramayacağını anlayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, aracın motor kısmına sıkışan yavru köpeği kurtardı. Sürücü yoluna devam ederken, yavru köpek daha sonra Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi. - VAN

İtfaiye, Erciş, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:01 Kaynak: İHA
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