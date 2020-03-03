Otomobilin motoruna zulalanmış uyuşturucu böyle bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin motoruna zulalanmış uyuşturucu böyle bulundu - Son Dakika

Otomobilin motoruna zulalanmış uyuşturucu böyle bulundu

6 saat önce

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Otomobilin motoruna zulalanmış uyuşturucu böyle bulundu, System.String[]

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Otomobilin motoruna zulalanmış uyuşturucu, narkotik köpeği tarafından bulundu.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlarla nefes aldırmıyor. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edilen toplam 4 şahıs yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerilerinde, ikametlerinde yapılan aramaların haricinde kullandıkları otomobilde didik didik arandı. Narkotik köpeği, otomobilin motor kısmına gizlenen uyuşturucuyu kısa sürede buldu. Zanlılara yapılan operasyonda, satışa hazır halde paketlenmiş 735 gram metamfetamin, sentetik kannabinoid, 8 bin lira ve hassas terazi ele geçirildi.


Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan M.B., Ö.Ç. ve İ.H.T., uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, M.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bursa Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:54 Kaynak: İHA
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