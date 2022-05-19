Otomobilin motorunda sıkışan kedi böyle kurtarıldı - Son Dakika
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Otomobilin motorunda sıkışan kedi böyle kurtarıldı

19.05.2022 08:52

Otomobilin motorunda sıkışan kedi böyle kurtarıldıİSTANBUL Arnavutköy'de lüks bir otomobilin motoruna sıkışan kedi araç sahibin fark edip itfaiyeyi araması sonucunda saatler süren çalışma ardından kurtarıldı.

Otomobilin motorunda sıkışan kedi böyle kurtarıldı

İSTANBUL Arnavutköy'de lüks bir otomobilin motoruna sıkışan kedi araç sahibin fark edip itfaiyeyi araması sonucunda saatler süren çalışma ardından kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Lüks bir aracın motor kısmına sıkışan kedi araç sahibinin fark edip itfaiyeyi araması sonucunda saatler süren çalışma da kurtarıldı. Kedinin kurtarılma anı ve itfaiye ekiplerinin uğraşları vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Otomobilin motorunda sıkışan kedi böyle kurtarıldı
Otomobilin motorunda sıkışan kedi böyle kurtarıldı
Otomobilin motorunda sıkışan kedi böyle kurtarıldı
Otomobilin motorunda sıkışan kedi böyle kurtarıldı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin motorunda sıkışan kedi böyle kurtarıldı - Son Dakika


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