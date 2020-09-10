Otomobilin motorundan 5 tabanca çıktı - Son Dakika

İZMİR'in Konak ilçesinde durdurulan otomobilin motor kısmında 5 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör ve bir miktar esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Narko-Alan Projesi kapsamında, Ballıkuyu Caddesi'nde denetim yaptı. Yapılan kontrollerde, şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Otomobildeki aramada, motor bölümüne yerleştirilmiş 5 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör ve bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 16:50 - Kaynak: DHA
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