Otomobilin motorundan 5 tabanca çıktı - Son Dakika

İZMİR'in Konak ilçesinde durdurulan otomobilin motor kısmında 5 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör ve bir miktar esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Narko-Alan Projesi kapsamında, Ballıkuyu Caddesi'nde denetim yaptı. Yapılan kontrollerde, şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Otomobildeki aramada, motor bölümüne yerleştirilmiş 5 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör ve bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.