Son Dakika Haberleri: Otomobilin motorundan uyuşturucu çıktı
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Otomobilin motorundan uyuşturucu çıktı

1 saat önce

Adana'da şüphe üzerine durdurulan otomobilin motor bölümünde, 2 kilo 550 gram esrar bulundu.

Adana'da şüphe üzerine durdurulan otomobilin motor bölümünde, 2 kilo 550 gram esrar bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla bir otomobilde uyuşturucu bulunduğunu tespit etti.

Ekip, takibe aldığı otomobili merkez Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi'nde durdurup narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı.

Köpeğin aracın motor bölümüne tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, buraya gizlenmiş 2 kilo 550 gram esrar ele geçirildi.

Bunun üzerine araçtaki Serhat A. ve Kaan U. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Serhat A. tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Otomobilin motorundan uyuşturucu çıktı

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 10:33 Kaynak: AA
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