Otomobilin motorundan uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, sokak satıcılarına yönelik operasyonların devam edeceğini ifade etti.

ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin uyuşturucuyu, kullandığı otomobilin motor kısmına gizlediği belirlendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti

Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum

Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti