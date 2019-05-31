Otomobilin motorundan yılan çıktı
1 saat önce
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir otomobilin motor bölümüne giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Kırklareli
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:30 Kaynak: İHA
'nin Lüleburgaz
ilçesinde bir otomobilin motor bölümüne giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Bir çuval içine alınan yılan daha sonra doğaya salındı. Olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında Lüleburgaz Hürriyet Mahallesi
Eski İstasyon Caddesi'nde kapalı pazaryeri önünde meydana geldi. Bir vatandaş, park halindeki otomobilin kaputundan sarı renkli bir yılanın sarktığını görerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Lüleburgaz İtfaiye
ekipleri, kaputu açarak yılanı bulunduğu yerden çıkardı. Yılanı bir çuvalın içerisine koyan itfaiye erleri, hayvanı daha sonra ilçe dışındaki ormanlık alana götürerek doğaya saldı. Yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanın zehirsiz bir tür olduğu belirtildi.
(İHA)
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