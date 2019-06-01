Otomobilin motorundan yılan çıktı
7 dakika önce
Otomobilin motorundan yılan çıktıKIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir otomobilin motor bölümüne giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:58 Kaynak: İHA
Otomobilin motorundan yılan çıktı
KIRKLARELİ - Kırklareli
'nin Lüleburgaz
ilçesinde bir otomobilin motor bölümüne giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Bir çuval içine alınan yılan daha sonra ilçe dışında doğaya salındı. Yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanın zehirsiz bir tür olduğu belirtildi.
Olay dün akşam saat 23.00 sıralarında Lüleburgaz, Hürriyet Mahallesi
Eski İstasyon Caddesi'nde kapalı pazaryeri önünde meydana geldi. İddiaya göre bir vatandaş park halindeki otomobilin kaputundan sarı renkli bir yılanın sarktığını gördü. Bunun üzerine durumu 110 itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Lüleburgaz İtfaiyesi ekipleri kaputu açarak yılanı bulunduğu yerden çıkardı.
Doğaya salındı
Yılanı güvenli bir şekilde çıkardıktan sonra çuvalın içerisine koyan itfaiye erleri, hayvanı daha sonra ilçe dışındaki ormanlık alana götürerek doğaya saldı. Yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanın zehirsiz bir tür olduğu belirtildi.
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