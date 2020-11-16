Otomobilin motorunun yerinden fırladığı kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu - Son Dakika

Otomobilin motorunun yerinden fırladığı kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu

16.11.2020 01:06
Otomobilin motorunun yerinden fırladığı kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu, System.String[]

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin motoru yerinden fırlayarak metrelerce sürüklendi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin motoru yerinden fırlayarak metrelerce sürüklendi. Otomobil sürücüsü ise hurdaya dönen otomobilden yaralanmadan kurtuldu.

Kaza, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Değirmendere Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer A. idaresindeki 41 ADE 727 plakalı Peugeot marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobilin motoru yerinden fırlayarak metrelerce sürüklendi. Otomobil sürücüsü Ömer A. kazadan yaralanmadan kurtuldu.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından otomobil çekici yardımı ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Otomobilin motorunun yerinden fırladığı kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu
Otomobilin motorunun yerinden fırladığı kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu
Otomobilin motorunun yerinden fırladığı kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu
Otomobilin motorunun yerinden fırladığı kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu

Atatürk Bulvarı, Otomobil, Kocaeli, Gölcük, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin motorunun yerinden fırladığı kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü Rus model, morga girip koronavirüsten ölenlerin görüntülerini paylaştı MHP'li eski Belediye Başkanı Mehmet Kula'nın kızıl geyik avı tepki çekti Oyuncu Damla Ersubaşı, geçirdiği değişimi estetiğe değil photoshop'a bağladı Son Dakika: Türkiye, evinde Rusya'yı 3-2 mağlup etti Juventus'un yıldızı Dybala doğum gününde aşka geldi! Manken sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi Pandeminin başında "Virüs Türkleri az etkiler" diyen Doç. Dr. Oytun Erbaş, kendini bu sözlerle savundu Aliyev açtı ağzını yumdu gözünü! Kendisine basın özgürlüğü suçlaması yapan BBC'ye Batı'nın iki yüzlülüğünü anlattı Ermenistan'dan Suriye'ye gönderilen silahlar Rusya'ya karşı savaşan gruplara verilmiş
Putin'den Karabağ Anlaşması'nı okumasını öneren yardımcısına yanıt: Neden okumalıyım ki? Zaten ben yazdım Putin'den Karabağ Anlaşması'nı okumasını öneren yardımcısına yanıt: Neden okumalıyım ki? Zaten ben yazdım         
00:27
İngiltere Başbakanı Johnson kendini karantinaya aldı İngiltere Başbakanı Johnson kendini karantinaya aldı         
23:56
Boran Kuzum ve Miray Daner'in Saygı dizisindeki küvet sahnesi gündeme bomba gibi düştü Boran Kuzum ve Miray Daner'in Saygı dizisindeki küvet sahnesi gündeme bomba gibi düştü         
22:38
Koku kaybı, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi Koku kaybı, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi         
22:11
İstanbul'da kanlı pusu! Nişanlısını bekleyen müteahhide kurşun yağdırdılar İstanbul'da kanlı pusu! Nişanlısını bekleyen müteahhide kurşun yağdırdılar         
21:16
Selçuk Özdağ: Gelecek Partisi'nin oy oranı yüzde 5-8 arasında Selçuk Özdağ: Gelecek Partisi'nin oy oranı yüzde 5-8 arasında         
20:25
Duygu sömürüsü yapanlara tepki: Azerbaycanlıları 30 yıl önce kovduğunuzda hiç mi vicdanınız sızlamadı? Duygu sömürüsü yapanlara tepki: Azerbaycanlıları 30 yıl önce kovduğunuzda hiç mi vicdanınız sızlamadı?         
17:54
24 gündür aranan genç, ağaca asılı halde bulundu 24 gündür aranan genç, ağaca asılı halde bulundu         
17:04
TBMM Başkanı Şentop'tan Türkiye Grand Prix'sini kazanan Hamilton'a tebrik TBMM Başkanı Şentop'tan Türkiye Grand Prix'sini kazanan Hamilton'a tebrik         
16:35
Koronavirüs aşısının mucidi Şahin: Hayat gelecek kış itibariyle normale dönecek Koronavirüs aşısının mucidi Şahin: Hayat gelecek kış itibariyle normale dönecek         
15:58
Çirkin manipülasyon! İHA ve SİHA'ları görmezden gelip Türk ordusunun başarısını geri plana attılar Çirkin manipülasyon! İHA ve SİHA'ları görmezden gelip Türk ordusunun başarısını geri plana attılar         
13:05
Kız meselesi yüzünden 8 kişinin birbirine girdiği kavga cinayetle bitti Kız meselesi yüzünden 8 kişinin birbirine girdiği kavga cinayetle bitti         
12:13
Son dakika: Neden yenilgiyi kabul ettikleri anlaşıldı! Şuşa'da onlarca Ermeni askerin cansız bedeni görüntülendi Son dakika: Neden yenilgiyi kabul ettikleri anlaşıldı! Şuşa'da onlarca Ermeni askerin cansız bedeni görüntülendi         
11:57
Koronavirüsü yenen Gaziantep İl Sağlık Müdürü: Yürümeyi unutmuşum, diğer hastalıklardan çok farklı Koronavirüsü yenen Gaziantep İl Sağlık Müdürü: Yürümeyi unutmuşum, diğer hastalıklardan çok farklı         
11:09
MasterChef'in Bursa çekimleri sırasında yumruk yumruğa kavga! O anlar kamerada MasterChef'in Bursa çekimleri sırasında yumruk yumruğa kavga! O anlar kamerada         
10:41
ABD'li ortak devre dışı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Türkiye'nin koronavirüs aşısına ulaşabilmesi için devreye girdi ABD'li ortak devre dışı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Türkiye'nin koronavirüs aşısına ulaşabilmesi için devreye girdi         
09:29
Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür         
08:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2020 01:17:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobilin motorunun yerinden fırladığı kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei