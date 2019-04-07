Son Dakika Haberleri: Otomobilin Öğrenciye Çarpması Güvenlik Kamerasında

Otomobilin Öğrenciye Çarpması Güvenlik Kamerasında

39 dakika önce

Malatya'da üniversite yerleşkesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kız öğrenci otomobilin çarpması sonucu yaralandı, kaza anı kameraya yansıdı.

Otomobilin Öğrenciye Çarpması Güvenlik Kamerasında, System.String[]
Malatya'da üniversite yerleşkesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kız öğrenci otomobilin çarpması sonucu yaralandı, kaza anı kameraya yansıdı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil İnönü Üniversitesi yerleşkesinde trambüsten inerek yolun karşısına geçmeye çalışan öğrenci Rukiye K'ye çarptı.

Kazada yaralanan ve genel durumu iyi olan öğrenci, 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Bu arada, kaza anı da üniversite yerleşkesindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Rektörden "yaya önceliği" uyarısı

Bu arada, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, sosyal medya hesabından kazanın görüntülerini paylaşarak, "Kampüste öncelik yayanındır. Bugün yaşanan kaza ucuz atlatıldı. Öğrencimizin durumu iyi. Kampüste sürücüler yayaya öncelik vermeli ve yavaş gitmelidir." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:49 Kaynak: AA

Malatya, Güncel
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