Herkes kazayı nasıl yaptığını merak ediyordu, kamera kaydı ortaya çıktı - Son Dakika
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Herkes kazayı nasıl yaptığını merak ediyordu, kamera kaydı ortaya çıktı

24.02.2023 17:49

Balıkesir'in Karesi ilçesinde kontrolden çıkıp, okul bahçe çitlerini aşarak duvarda asılı kalan otomobil kazasının görüntüleri ortaya çıktı.

22 Şubat'ta Atatürk Mahallesi Bandırma Caddesi'nde meydana gelen kazada Ceren Çelik'in (23) kullandığı 10 F 3764 plakalı otomobil, kontrolden çıkınca kot farkı nedeniyle çukurda kalan Atatürk İlkokulu'nun bahçe çitlerini aşıp, duvarda asılı kaldı.

BAHÇEDEKİ ÖĞRENCİ VELİSİNE ÇARPTI

Bu sırada okul bahçesindeki ağacın yanında bekleyen velilerden Ahmet Demirkol (36), otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demirkol, hayati tehlikeyi atlattı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Çelik'in ise ifadesine başvuruldu.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kazanın mobese kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kontrolden çıkan otomobilin okul bahçesi çitlerini aşıp, duvarda asılı kaldığı görüldü. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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