Son Dakika Haberleri: Otomobilin önüne çıkan ayı, korkuttu
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Otomobilin önüne çıkan ayı, korkuttu

7 saat önce

KASTAMONU'nun Çatalzeytin ilçesinde, otomobille eve giden köylülerin köprü üzerinde rastladıkları bozayı, tedirginlik yarattı.

Otomobilin önüne çıkan ayı, korkuttu, System.String[]

KASTAMONU'nun Çatalzeytin ilçesinde, otomobille eve giden köylülerin köprü üzerinde rastladıkları bozayı, tedirginlik yarattı.

Olay, dün akşam saatlerinde Paşalı köyü yolu üzerindeki Paşalı Köprüsü'nde meydana geldi. İlçe merkezinden otomobille evlerine giden 3 kişi, bir anda önlerine çıkan bozayıyı gördü. Araçtaki köylüler, köprünün korkuluklarına çıkmaya çalışırken rastladıkları ayıyı görünce tedirgin oldu. İçlerinden birisinin cep telefonu kamerasıyla görüntülediği ayı, aracı görünce korkuluklardan inip, ormanın içine doğru koşarak gözden kayboldu.


Çatalzeytin, Paşalı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 04:03 Kaynak: DHA
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