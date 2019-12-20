Otomobilin önüne çıkan domuz sürücünün yaralanmasına neden oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin önüne çıkan domuz sürücünün yaralanmasına neden oldu - Son Dakika

Otomobilin önüne çıkan domuz sürücünün yaralanmasına neden oldu

6 saat önce

Denizli'nin Honaz ilçesinden seyir halinde olan sürücü otomobili ile domuza çarptı.

Otomobilin önüne çıkan domuz sürücünün yaralanmasına neden oldu, System.String[]

Denizli'nin Honaz ilçesinden seyir halinde olan sürücü otomobili ile domuza çarptı. Meydana gelen olayda sürücü hafif şekilde yaralanırken domuz telef oldu.


Edinilen bilgiye göre, Honaz ilçesinden il merkezine seyir halinde olan Cenk Işık idaresindeki 34 AKD 106 plakalı otomobili ile Emirazizli Mahallesi, Göz mevkisinde kara yoluna aniden çıkan domuza çarptı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü hafif şekilde yaralanırken, domuz telef oldu. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından sürücü Cenk I.'yı kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise araçta çıkabilecek başta bir soruna karşın kontrolde bulundu.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - DENİZLİ

Denizli, Honaz, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:26 Kaynak: İHA
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