Son dakika haberi: Otomobilin önüne fırlayan çocuk metrelerce böyle sürüklendi - Son Dakika

Son dakika haberi: Otomobilin önüne fırlayan çocuk metrelerce böyle sürüklendi
08.01.2021 13:49
Son dakika haber... Otomobilin önüne fırlayan çocuk metrelerce böyle sürüklendi Adıyaman'da, aniden yola fırlayan çocuk otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklendi.
Otomobilin önüne fırlayan çocuk metrelerce böyle sürüklendi
ADIYAMAN - Adıyaman'da, aniden yola fırlayan çocuk otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklendi. Kaza anı saniye saniye güvelik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, Ramazan O., idaresindeki 27 AAC 573 plakalı Hyundai marka otomobil, Sümerevler Mahallesi Bozbey Caddesi üzerinde aniden yola fırlayan 5 yaşlarındaki Beraat Y'ye çarptı. Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi. Meydana gelen kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken olayda küçük çocuk yaralandı. Yaralı çocuk, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Dakika Son Dakika! Erdoğan'dan Canan Kaftancıoğlu'na sert sözler: Zaten kendisi bir DHKP-C militanıdır Kongre baskını oldu koronavirüs unutuldu! ABD'de korkunç rekor; bir gün içinde 4 binden fazla insan öldü Otomotiv devi KIA, logo ve sloganını değiştirdi Vahşi cinayetin sanığından tüyler ürperten sözler: Kafasından tutmak istedim ancak yuvarlanıp gitti Müge Anlı'dan dikkat çeken Aleyna Çakır sözleri: Bu konuyu gündeme getirmek istemiyorum Eşini çırılçıplak olana kadar soydu, ellerini kelepçeledi! Gece boyu şiddet gören kadın, kocasını tüfekle vurarak öldürdü Antalya'da 87 yıl sonra kahve üretimine geçiliyor Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere katılan Canan Kaftancıoğlu'na sert tepki: Senin orada ne işin var?