Son dakika haberi: Otomobilin önüne fırlayan çocuk metrelerce böyle sürüklendi

Son dakika haber... Otomobilin önüne fırlayan çocuk metrelerce böyle sürüklendi Adıyaman'da, aniden yola fırlayan çocuk otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklendi.

Otomobilin önüne fırlayan çocuk metrelerce böyle sürüklendi ADIYAMAN - Adıyaman'da, aniden yola fırlayan çocuk otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklendi. Kaza anı saniye saniye güvelik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgilere göre, Ramazan O., idaresindeki 27 AAC 573 plakalı Hyundai marka otomobil, Sümerevler Mahallesi Bozbey Caddesi üzerinde aniden yola fırlayan 5 yaşlarındaki Beraat Y'ye çarptı. Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi. Meydana gelen kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken olayda küçük çocuk yaralandı. Yaralı çocuk, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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