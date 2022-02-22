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Otomobilin önünü keserek 810 bin lira gasp eden 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Otomobilin önünü keserek 810 bin lira gasp eden 11 şüpheli yakalandı

22.02.2022 12:48
Otomobilin önünü keserek 810 bin lira gasp eden 11 şüpheli yakalandı

Maltepe'de bankadan 810 bin lira para çeken şahsın önünü keserek parayı gasp eden şüpheliler yakalandı.

Maltepe'de bankadan 810 bin lira para çeken şahsın önünü keserek parayı gasp eden şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin, hedeflerindeki kişiyi araçla takip ettiği anlar ile polisin baskın anı kameralara yansıdı.

12 Kasım 2021 Cuma günü meydana gelen olayda, A.Ö isimli kişi bankaya giderek 810 bin lira para çekti. Aracına binerek oradan uzaklaşan A.Ö. kısa bir süre sonra başka otomobil tarafından durduruldu. Otomobilden inen şüpheliler, içerisinde 810 bin lira olan para dolu çantayı alarak hızla uzaklaştı. A.Ö ise soluğu polis merkezinde aldı.

Plaka değiştirmişler

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri konuyla ilişi geniş kapsamlı çalışma başlattı. Ekipler olayın meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede otomobilin plakasının çalıntı bir plaka olduğu fark edildi. Gasp Büro Amirliği ekipleri incelemelerini derinleştirerek aracın gerçek plakasına ulaştı.

Adrese baskın düzenlendi

Ekipler şüphelerin kimliklerini tespit etti. Kimlikleri tespit edilen şüphelere Özel Harekat Polisi destekli baskın yapıldı. Yapılan baskında olayla ilgili olduğu düşünülen 11 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

2 kişi tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen ve gaspı gerçekleştirdikleri iddia edilen Eren Ç. ve Can K. adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Baskın anı kamerada

Gasp Büro Amirliği ve Özel harekat Polis destekli yapılan baskın anı kameralar tarafından kaydedildi. Öte yandan şüphelilerin kullandığı araçta güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

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Otomobil, Maltepe, Kasım, Gasp, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin önünü keserek 810 bin lira gasp eden 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobilin önünü keserek 810 bin lira gasp eden 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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