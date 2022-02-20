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Kontrolden çıkan araç palmiye ağacına çarparak durabildi - Son Dakika

Kontrolden çıkan araç palmiye ağacına çarparak durabildi

20.02.2022 12:34

Kontrolden çıkan araç palmiye ağacına çarparak durabildi Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil orta refüj üzerinde bulunan palmiye ağacına çarparak durabildi.

Kontrolden çıkan araç palmiye ağacına çarparak durabildi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil orta refüj üzerinde bulunan palmiye ağacına çarparak durabildi. Kazada sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan arkadaşı yaralandı.

Kaza, Sorgun Titreyengöl Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Titreyengöl istikametinden Sorgun istikametine seyir halindeki 07 AVC 694 plakalı aracın sürücüsü Kaan T. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü kavşağa yaklaştığında virajı almayarak palmiye ağacına çarptı. Ağaç çarpmanın şiddeti ile devrildi.

Hurdaya dönen araçtan yaralı olarak çıkan araç sürücüsü Kaan T. ve araçta yolcu olarak bulunan Emrullah D. sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kontrolden çıkan araç palmiye ağacına çarparak durabildi
Kontrolden çıkan araç palmiye ağacına çarparak durabildi
Kontrolden çıkan araç palmiye ağacına çarparak durabildi
Kontrolden çıkan araç palmiye ağacına çarparak durabildi
Kontrolden çıkan araç palmiye ağacına çarparak durabildi
Kontrolden çıkan araç palmiye ağacına çarparak durabildi
Kontrolden çıkan araç palmiye ağacına çarparak durabildi
Kontrolden çıkan araç palmiye ağacına çarparak durabildi

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Manavgat, Otomobil, Tragger, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan araç palmiye ağacına çarparak durabildi - Son Dakika


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