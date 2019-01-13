Son Dakika Haberleri: Otomobilin Park Halindeki Araca Çarpma Anı Güvenlik Kamerasında

Otomobilin Park Halindeki Araca Çarpma Anı Güvenlik Kamerasında

47 dakika önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobilin park halindeki araca çarpması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Otomobilin Park Halindeki Araca Çarpma Anı Güvenlik Kamerasında, System.String[]
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobilin park halindeki araca çarpması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, Karaman Mahallesi 1482 Sokak'ta park halindeki Ümit Kavas'a ait 20 GG 776 plakalı otomobile çarparak kaçtı.

Kavas'ın şikayet üzerine kaza yerine gelen ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtları ile araç parçalarını incelemeye aldı.

Kayıtlarda sokağa hızlı şekilde giren otomobilin, Kavas'ın aracının sağ ön tarafına çarpması, aracın sürüklenmesi ve çarpan otomobilin hızla uzaklaşması yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:46 Kaynak: AA

Karaman, Merkezefendi, Denizli, Güncel
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