Otomobilin park halindeki araca çarpma anı kamerada - Son Dakika

Otomobilin park halindeki araca çarpma anı kamerada

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, park halindeki otomobile çarpıp tarlaya giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, park halindeki otomobile çarpıp tarlaya giren otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, İnegöl ilçesindeki Alanyurt Mahallesi, Hamzabey Caddesi üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan ilçe merkezine doğru giden Bekir Zerman (40) yönetimindeki 16 BKR 64 plakalı otomobil, yol kenarında duran Hakan Duygu (45) yönetimindeki 16 ACN 905 plakalı otomobile arkadan çarptı. Zerman'ın idaresindeki otomobil çarpmanın etkisiyle tarlaya girdi. Kazada sürücü Bekir Zerman yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan diğer sürücü ise olayın şokuyla gözyaşı döktü. Kaza anı bir iş yeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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