Otomobilin park halindeki araçlara çarpması güvenlik kamerasında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobilin park halindeki araçlara çarpması güvenlik kamerasında - Son Dakika

Otomobilin park halindeki araçlara çarpması güvenlik kamerasında

6 saat önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobilin park halindeki araçlar ile dükkanın duvarına çarpması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobilin park halindeki araçlar ile dükkanın duvarına çarpması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

E.Ç. yönetimindeki 39 LL 068 plakalı otomobil, Edirne Caddesi'nde yol kenarında park halinde bulunan otomobillere ve dükkanın duvarına çarptı.

Sürücü, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen kazayı yara almadan atlattı.

"Allah korudu"

İş yeri sahibi Özkan Baycan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş yerinden çıkacağı sırada geri döndüğünü ve otomobilin bir anda önünde belirdiğini söyledi.

Baycan, "Kapıyı açtım, döndüm, bir şey unuttum mu diye masaya baktım. Sonrasında yeniden kapıyı açmamla araç geldi, önümde dükkanın camına ve duvarına vurdu. Görünmez kaza işte, Allah korudu. Hasar oldu ancak cana gelmemesi en büyük tesellimiz." diye konuştu.

Esnaf Ahmet Tahsin Konak da gürültüyü duyunca kapının önüne çıktığını, otomobilin park halindeki araçlara çarptığını gördüğünü belirterek, aracın kendisine doğru yönelmesiyle dükkanına girdiğini anlattı.

Aracın bir anda yön değiştirerek komşusunun dükkanına çarptığını dile getiren Konak, korktuğunu söyledi.

Esnaf Ali Kuzu da dükkanının önündeki kaldırımdan geçen aracı gördüğünü ifade ederek, "Arkasından baktım, park halind

Otomobilin park halindeki araçlara çarpması güvenlik kamerasında

Lüleburgaz, Kırklareli, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:52 Kaynak: AA
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