Otomobilin paspasının altında 127 adet tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

AYDIN'ın Didim ilçesinde, jandarmanın durdurduğu bir otomobilde yapılan aramada, paspasın altında 127 adet; şüphelilerin kısa bir süre önce yanından ayrıldıkları tespit edilen bir arkadaşlarının evindeki aramada ise 52 adet sikke 12 adet de tarihi obje ele geçirildi.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı duyumu üzerine Balat Mahallesi'nde, bu sabah şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, mahalleye gelen bir otomobili takibe aldı. Otomobilin mahalledeki V.P.'ye ait eve geldiği ve bir süre kaldıktan sonra ayrıldığı tespit edildi. Söz konusu otomobil Batıköy Mahallesi'nde jandarma tarafından durduruldu, Otomobildeki aramada paspas altına gizlenmiş., tarihi değeri bulunduğu değerlendirilen 127 sikke ele geçirildi. Otomobil sürücüsü E.A ve yanındaki H.Ö gözaltına alandı.Gözaltına alınan 2 şüphelinin kısa bir süre önce yanından ayrıldıkları arkadaşları V.P'nin evinde yapılan aramada ise 2 dedektör 52 sikke ve 12 adet tarihi obje ele geçirildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.