Otomobilin plakalarını sökerek kavşakta dakikalarca drift yaptı - Son Dakika
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Otomobilin plakalarını sökerek kavşakta dakikalarca drift yaptı

27.02.2022 17:05

Otomobilin plakalarını sökerek kavşakta dakikalarca drift yaptı Alkollü drift yapan sürücüye 14 bin lira para cezası Bolu'da, otomobilinin plakalarını sökerek 2 dakika boyunca trafiği keserek kavşakta drift yapan alkollü sürücüye 14 bin 39 lira para cezası kesildi.

Otomobilin plakalarını sökerek kavşakta dakikalarca drift yaptı

Alkollü drift yapan sürücüye 14 bin lira para cezası

BOLU - Bolu'da, otomobilinin plakalarını sökerek 2 dakika boyunca trafiği keserek kavşakta drift yapan alkollü sürücüye 14 bin 39 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Borazanlar mahallesi Hürriyet caddesinde bulunan kavşakta plakaları olmaya bir aracın drift yaptığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, Kent Güvenlik Yönetim Sisteminden drift yapan aracın S.Y.G.'ye ait 14 BK 600 plakalı otomobil olduğunu tespit etti.

Kavşaktaki trafiği keserek yaklaşık 2 dakika boyunca drift yapan otomobil sürücüsü S.Y.G'ye (25), "alkollü araç kullanmak", "aracın plakalarını sökmek" ve "drift yapmak" suçlarının ilgili maddeleri gereğince toplam 14 bin 39 lira para cezası kesildi.

Ayrıca alkollü araç kullandığı için sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, otomobil trafikten men edildi.

Otomobilin plakalarını sökerek kavşakta dakikalarca drift yaptı
Otomobilin plakalarını sökerek kavşakta dakikalarca drift yaptı
Otomobilin plakalarını sökerek kavşakta dakikalarca drift yaptı

YORUMLAR
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Para Cezası, Otomobil, Tragger, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin plakalarını sökerek kavşakta dakikalarca drift yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobilin plakalarını sökerek kavşakta dakikalarca drift yaptı - Son Dakika
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