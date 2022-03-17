OTOMOBİLİN REFÜJE ÇARPIP SÜRÜKLENMESİ, GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika
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OTOMOBİLİN REFÜJE ÇARPIP SÜRÜKLENMESİ, GÜVENLİK KAMERASINDA

17.03.2022 16:49

ŞANLIURFA'da, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobil ile refüje çarparak sürüklendi.

ŞANLIURFA'da, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobil ile refüje çarparak sürüklendi. Metrelerce sürüklenen otomobilin sürücüsü yara almadan kurtulurken, kaza anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaza, öğle saatlerinde Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. Kent merkezine ilerleyen sürücüsü öğrenilmeyen 27 C 3136 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Devrilerek metrelerce sürüklenerek duran otomobil sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza anı, bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansırken, bir süre ulaşıma kapanan yol devrilen otomobilin çekiciyle kaldırılmasıyla normale döndü.

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Karşıyaka, Otomobil, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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