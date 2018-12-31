Son Dakika Haberleri: Otomobilin Ses Sistemine Saklanan 'Rona' Buldu

Otomobilin Ses Sistemine Saklanan 'Rona' Buldu

54 dakika önce

BURSA'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 14 kişi gözaltına alınırken, yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Otomobilin Ses Sistemine Saklanan 'Rona' Buldu, System.String[]
BURSA'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 14 kişi gözaltına alınırken, yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Yapılan aramalarda otomobildeki ses sisteminin içine gizlenen uyuşturucuyu narkotik madde arama köpeği 'Rona' buldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Ekipleri, merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde uyuşturucu madde yapılan adresleri tespit etti. Sabah saatlerinde 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 14 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üst, ev ve otomobillerinde yapılan aramalarda 1 kilo 17 gram esrar, 27 gram metamfetamin, 15 gram bonzai, 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Şüphelilerin, otomobilin bagajındaki ses sisteminin içerisine zulaladığı uyuşturucu maddeyi ise narkotik madde arama köpeği 'Rona' buldu. 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:44 Kaynak: DHA

Narkotik, Bursa, 3. Sayfa
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