Otomobilin sıkıştırdığı polis aracı bariyerlere çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Yaralı polisler olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Polis aracındaki 2 memur yaralanırken, kazaya sebep olan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Polis memurunun otomobile çarpmamak için direksiyonu kırması sonucu polis aracı refüjdeki bariyerlere çarptı.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Kazım Karabekir Caddesi'nde seyir halindeki 06 A 5791 plakalı polis aracı, Gökmen P. idaresindeki 06 CIP 49 plakalı otomobil tarafından sıkıştırıldı.

Ankara 'da bir otomobilin sıkıştırması sonucu bariyerlere çarpan polis aracındaki 2 polis memuru yaralandı.

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