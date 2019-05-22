Son Dakika Haberleri: Otomobilin Silecek Su Deposunda Uyuşturucu Bulundu

Otomobilin Silecek Su Deposunda Uyuşturucu Bulundu

6 saat önce

Kastamonu'da, bulundukları otomobilde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı.

Otomobilin Silecek Su Deposunda Uyuşturucu Bulundu, System.String[]
Kastamonu'da, bulundukları otomobilde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hakkari'den İstanbul'a giden A.C'nin (30) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobili D-100 kara yolu Tosya ilçesi yakınlarında durdurdu.

Polisler ile narkotik detektör köpeği İCE'nin otomobilde yaptığı aramada silecek su deposu içerisine saklanmış 2 kilo 830 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Sürücü ile beraberindeki A.T. (31) gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 11:55 Kaynak: AA
Narkotik, Kastamonu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana'da Sahura Kalkan Kişi Otomobilini Kundaklanmaktan Son Anda Kurtardı Ünlü İş Adamının Altı Yanan Dev Tencereye Girip Yıkandığı Anlar Sosyal Medyayı Salladı Müge Anlı ile Tatlı Sert Programındaki Minik Ecrin Olayı İzleyicilerin Kanını Dondurdu! İşte YSK'nin İstanbul Kararına Karşı Çıkan 4 Üyenin Muhalefet Şerhi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.5.2019 05:56:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobilin Silecek Su Deposunda Uyuşturucu Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]