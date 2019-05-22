Otomobilin Silecek Su Deposunda Uyuşturucu Bulundu
6 saat önce
Kastamonu'da, bulundukları otomobilde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı.
Kastamonu
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 11:55 Kaynak: AA
'da, bulundukları otomobilde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Hakkari
'den İstanbul
'a giden A.C'nin (30) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobili D-100 kara yolu Tosya
ilçesi yakınlarında durdurdu.
Polisler ile narkotik detektör köpeği İCE'nin otomobilde yaptığı aramada silecek su deposu içerisine saklanmış 2 kilo 830 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Sürücü ile beraberindeki A.T. (31) gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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