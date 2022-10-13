ERZURUM'da İran plakalı bir otomobilde yapılan aramada silecek su haznesinde sıvı halde 5 kilo 250 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Ekim günü Erzurum- Erzincan karayolundaki uygulama noktasında İran'dan Türkiye 'ye giriş yapan otomobilde arama yaptı. Narkotik polisi, otomobilin silecek su haznesindeki sıvıyı inceleyince uyuşturucu metamfetamin maddesi olduğunu belirledi. Uyuşturucu maddeyle ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu Afsaneh S. ile Afshin A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Erzurum, İran, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › OTOMOBİLİN SİLECEK SU HAZNESİNDEN 5 KİLOGRAM SIVI METAMFETAMİN ÇIKTI - Son Dakika

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