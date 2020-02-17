Otomobilin soğuktan çalışmamasına "polar"lı çözüm - Son Dakika
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Otomobilin soğuktan çalışmamasına "polar"lı çözüm

7 saat önce

Ardahan'da etkili olan dondurucu soğuk yüzünden zor anlar yaşayan bir sürücü, çalıştırmakta güçlük çektiği aracını polar ile sararak bu soruna çözüm buldu.

Otomobilin soğuktan çalışmamasına

Ardahan'da etkili olan dondurucu soğuk yüzünden zor anlar yaşayan bir sürücü, çalıştırmakta güçlük çektiği aracını polar ile sararak bu soruna çözüm buldu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk havanın en fazla etkili olduğu illerden Ardahan'da, aralıklı devam eden kar yağışının ardından bir süre önce hava sıcaklığı Göle ilçesinde sıfırın altında 40 derece, il merkezinde ise sıfırın altında 27 dereceye kadar düştü.

Halen bu kadar yüksek olmasa da etkisini sürdüren soğuklardan en çok şebeke suyu ve açık alanda park edilen araçlar etkilenince, vatandaşlar da zor durumda kaldı.

Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Osman Erdem, kendisine ait otomobilin donması üzerine ilginç bir yönteme başvurdu.

İnönü Mahallesi'ndeki Yeni TOKİ evlerinde oturan Erdem, otomobilinin etrafına sardığı polar bezi ile aracın altındaki mevcut sıcak havayı koruyup aracının donmasını önleyerek, sabah rahat çalışmasını sağlıyor.

Erdem AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulamayla sıfırın altında 35 derece soğuk havada bile aracını donmaktan koruyup çalıştırabildiğini belirterek, şunları konuştu:

"Aracımın etrafına sardığım poları çekerken ve toplarken birer dakikamı alıyor. Çok basit bir uygulama ile donmaya çözüm buldum. Bu uygulamadan sonra arabanın çalışmama sorunu kalmadı. Otomobilimi tek kontakla çalıştırmanın tadına varıyorum. Çünkü polar bezi ayazı engelliyor, ayrıca alttaki mevcut havayı da koruyor."

Doğu Anadolu Bölgesi, Ardahan, Göle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:48 Kaynak: AA
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