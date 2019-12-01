Son Dakika Haberleri: Otomobilin sokak içerisinde takla attığı anlar kamerada
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Otomobilin sokak içerisinde takla attığı anlar kamerada

6 saat önce

Beyoğlu'nda bir otomobil, sokak içerisinde ilerlediği sırada kontrolden çıkarak park halindeki araca çarpıp takla attı.

Beyoğlu'nda bir otomobil, sokak içerisinde ilerlediği sırada kontrolden çıkarak park halindeki araca çarpıp takla attı. Kazanın ardından araçtan çıkarak koşmaya başlayan sürücüyü, mahalleli yakalayıp su vererek sakinleştirirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Beyoğlu Kurtoğlu Caddesi Hacıahmet Sokağı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Turan E. idaresindeki 34 TG 9267 plakalı otomobil, sokak içerisinde ilerlediği sırada kontrolden çıkarak park halindeki araca çarpıp takla attı. Kazanın ardından yaralı sürücü araçtan kendi imkanlarıyla çıkarak, bir anda panik içinde koşmaya başladı. Bunun üzerine mahalleli yaralı sürücüyü yakalayarak, su verip sakinleştirdi. Büyük panik yaşayan mahalleli durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevreden vatandaşları uzaklaştırarak önlem alırken, sağlık ekipleri ise yaralı sürücü Turan E.'ye müdahale etti. Yaralı sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri araç üzerinde yaptıkları incelemelerin ardından aracı olay yerinden kaldırdı.

Öte yandan, sokak içerisinde ilerlediği sırada kontrolden çıkan otomobilin takla attığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Ekiplerin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

(Muhammed Kaan Kundak - Sümer Avcı/İHA)

Otomobilin sokak içerisinde takla attığı anlar kamerada

Beyoğlu, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 07:10 Kaynak: İHA
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Beyoğlu'nda takla atan otomobilin kaza anı güvenlik kamerasında
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