Otomobilin stop lambasında uyuşturucu madde bulundu - Son Dakika
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Otomobilin stop lambasında uyuşturucu madde bulundu

19.04.2022 19:26

Otomobilin stop lambasında uyuşturucu madde bulundu Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir otomobilin stop lambasına zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi.

Otomobilin stop lambasında uyuşturucu madde bulundu

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir otomobilin stop lambasına zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan analiz çalışmasında M.A.'nın doğu illerinden kente uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Şahsın aracını tespit eden ekipler şahsı gözaltına aldı. Yapılan aramada ise aracın stop lambası içerisine zulalanmış 130 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Otomobilin stop lambasında uyuşturucu madde bulundu
Otomobilin stop lambasında uyuşturucu madde bulundu
Otomobilin stop lambasında uyuşturucu madde bulundu
Otomobilin stop lambasında uyuşturucu madde bulundu
Otomobilin stop lambasında uyuşturucu madde bulundu

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin stop lambasında uyuşturucu madde bulundu - Son Dakika


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