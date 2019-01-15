Otomobilin Tabanından 52,5 Kilo Eroin Çıktı
22 dakika önce
KOCAELİ'de, TEM yolunda durdurulan Irak plakalı otomobilde yapılan aramada, aracın tabanına gizlenen 52 kilo 500 gram eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
KOCAELİ'de, TEM yolunda durdurulan Irak plakalı otomobilde yapılan aramada, aracın tabanına gizlenen 52 kilo 500 gram eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a giden Irak plakalı otomobili takibe aldı. TEM yolunda durdurulan otomobilde arama yapıldı. Narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine aracın taban kaplamaları söküldü. Bu bölüme gizlenen 100 pakette 52 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Polis, 3 kişiyi gözaltına aldı, şüpheliler hakkında 'uyuşturucu madde nakli ve ticareti yapmak' suçundan soruşturma başlatıldı.
- Kocaeli
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:00 Kaynak: DHA
Sigarayı Bırakmak İsteyenler Tedaviden Ücretsiz Faydalanacak
Müge Anlı, 42 Yıldır Birbirini Arayan Abla-Kardeşin, 2 Kardeşini Daha Buldu
Erdoğan, Türkiye'yi Tehdit Eden Trump'la Yaptığı Görüşmenin Detaylarını Anlattı
Zonguldak - Özel)temizlik İşçisi Soğuktan Donmasın Diye Çöpten Bulduğu Kazağı Köpeğe Giydirdi