Son Dakika Haberleri: Otomobilin Tabanından 52,5 Kilo Eroin Çıktı

Otomobilin Tabanından 52,5 Kilo Eroin Çıktı

2 saat önce

KOCAELİ'de, TEM yolunda durdurulan Irak plakalı otomobilde yapılan aramada, aracın tabanına gizlenen 52 kilo 500 gram eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Otomobilin Tabanından 52,5 Kilo Eroin Çıktı, System.String[]
KOCAELİ'de, TEM yolunda durdurulan Irak plakalı otomobilde yapılan aramada, aracın tabanına gizlenen 52 kilo 500 gram eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a giden Irak plakalı otomobili takibe aldı. TEM yolunda durdurulan otomobilde arama yapıldı. Narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine aracın taban kaplamaları söküldü. Bu bölüme gizlenen 100 pakette 52 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Polis, 3 kişiyi gözaltına aldı, şüpheliler hakkında 'uyuşturucu madde nakli ve ticareti yapmak' suçundan soruşturma başlatıldı. - Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:46 Kaynak: DHA

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