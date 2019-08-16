Son Dakika Haberleri: Otomobilin takla atıp 100 metre sürüklenmesi kamerada
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Otomobilin takla atıp 100 metre sürüklenmesi kamerada

1 saat önce

Samsun'da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil refüje çarpıp takla attıktan sonra yaklaşık 100 metre sürüklendi.

Otomobilin takla atıp 100 metre sürüklenmesi kamerada, System.String[]
Samsun'da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil refüje çarpıp takla attıktan sonra yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Tekkeköy ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan A. idaresindeki 55 EB 964 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'ndan yan yola geçtiği sırada refüje çarptı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla atıp yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durabildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından otomobil içerisinden çıkarıldı ve buradaki ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte bir süre aksama meydana gelirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı güvenli kamerasında

Otomobilin takla attıktan sonra yaklaşık 100 metre sürüklendiği kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin kontrolünü kaybedip takla attıktan sonra metrelerce sürüklendiği görülüyor. - SAMSUN
Tekkeköy, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 06:42 Kaynak: İHA
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